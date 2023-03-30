اندلاع حريق إثر خروج قطار عن مساره فى ولاية مينيسوتا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد شهدت حادثا مماثلا منذ أسبوع، إذ خرج قطار شحن يحمل نفايات ومواد لإعادة التدوير عن مساره فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وقالت إدارة إطفاء مدينة آير فى الولايات المتحدة، إن القطار خرج عن السكة الحديدية فى وقت الظهيرة وإنه كان متوقفا عندما خرجت العربات عن مسارها، مؤكدة أن محتويات حاويات الشحن التى كانت تحملها على جانب السكة انسكبت.
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