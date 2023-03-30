الكرملين يحذر واشنطن بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن موظف صحيفة "وول ستريت جورنال" المعتقل بتهمة التجسس قام بعمل لا يمت للصحافة فى مدينة يكاترينبوج الروسية، مشيرة إلى أنه ضبط بجرم مشهود.





وحذر الكرملين واشنطن من أى رد انتقامى بعد توقيف مراسل "وول ستريت جورنال"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". من جانبها، نفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بشدة اتهامات روسيا لمراسلها بالتجسس. وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، قد أعلنت اليوم الخميس، إنه تم احتجاز الصحفى إيفان جيرشكوفيتش فى مدينة يكاتيرينبورج من مكتب "وول ستريت جورنال" فى موسكو للاشتباه فى قيامه بالتجسس. وجاء فى بيان الهيئة: "تم وقف الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكى إيفان جيرشكوفيتش، والمراسل لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، المعتمد فى وزارة الخارجية الروسية، والمشتبه فى قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية"، بحسب القناة الإخبارية.

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