العالم اليوم - الصين تعلن القيام بـ "خطوات عسكرية" مع الجيش الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 03:22 مساءً - ذكرت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، أن الجيش الصيني على استعداد للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز الاتصال والتنسيق الاستراتيجيين.

وقال تان كي فه، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن البلدين سيتعاونان في تنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

وأضاف تان أن البلدين سيعملان على تعزيز الثقة العسكرية وحماية الإنصاف والعدالة الدوليين بشكل مشترك.

وأشار تان إلى إن الطرفين سيعملان أيضا على تنظيم دوريات بحرية وجوية وتدريبات مشتركة.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا، في الآونة الأخيرة، والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وهي زيارة نددت بها الولايات المتحدة.

وحذرت واشنطن مرارا من مغبة أن تقدم الصين دعما عسكريا لروسيا التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا المجاورة في فبراير 2022.