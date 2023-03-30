العالم اليوم - ياسر جلال: "علاقة مشروعة" يناقش مشكلة اجتماعية منتشرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 03:22 مساءً - يجسد الفنان المصري ياسر جلال، حال كثير من الرجال المتزوجين الذين يتعرضون لضغوط حياتية وإنسانية تدفعهم للدخول في علاقات جديدة، وذلك من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" الذي يعرض حاليا ضمن ماراثون الدراما الرمضانية.

الظهور الجديد لياسر جلال في الدراما الرمضانية، يأتي بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي عرضت في المواسم الرمضانية السابقة، التي بدأها بمسلسل "ظل الرئيس" عام 2017، وصولا إلى مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في رمضان الماضي.

إلا أن إطلالة الفنان هذا العام جاءت بأداء مختلف في "علاقة مشروعة"، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، بمشاركة العديد من النجوم، من بينهم مي عمر، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، ومراد مكرم، ومن إخراج خالد مرعي.

مشكلات اجتماعية

ياسر جلال أكد في حديثه مع موقع "دوت الخليج"، أن اختياره لمسلسل "علاقة مشروعة" للظهور هذا العام "جاء بسبب المشكلات الاجتماعية التي يعالجها العمل، والتي تهم كل أسرة في المجتمع وتمس مشاعرها، ويمكن أن يعكس تجارب مرت عليها".

وأضاف: "قصة العمل قريبة جدا من الجمهور، فكثير من الأسر تعرضت لمواقف مشابهة لأحداث المسلسل، ونطالع كثيرا شكاوى أو جرائم سببها ما يحدث من فتور في العلاقة الزوجية، فأحيانا يضعف الزوج أمام أية سيدة تحاول أن تتقرب منه أو تطلب منه الزواج، وبالتالي يتهدد استقرار الأسرة الأصلية، وهذا هو السبب في قبولي لهذا الدور".

وأشار إلى أن المسلسل يعتمد على عنصر التشويق الدرامي، ففي نهاية كل حلقة مفاجأة، كما أن الأداء الذي يُعرض به العمل منذ البداية وتتابع الحلقات مختلف، مما أثار حماسه للمشاركة.

إيقاع سريع وقوي

وعن عرض العمل في 15 حلقة فقط، قال جلال: "إطار الحلقات يتوقف على طبيعة كل عمل، فهناك ما يصلح تقديمه في 15 حلقة، وهناك ما يصلح تقديمه في 30 حلقة أو في عدة أجزاء. أعجبني العمل في 15 حلقة، لأنه قدم قدرا كبيرا من التشويق ودون إطالة في أحداث لا مبرر لها".

واستطرد: إيقاع (علاقة مشروعة) لا يحتمل أن يكون أكثر من عدد الحلقات المقررة، أردنا أن يكون العمل أسرع وأقوى"، مشيرا إلى أنه "في السابق كانت هناك مسلسلات السباعية التي تتكون من 7 حلقات فقط، وكانت ممتعة ومستوفية لكل العناصر الفنية".

مي عمر.. وتعاون من جديد

وعن التعاون الجديد بينه وبين الفنانة عمر في المسلسل، بعد تعاونهما السابق في مسلسل "الفتوة" عام 2020، قال: "مي صديقة غالية عليّ، وسعيد بالتعاون معها للمرة الثانية، وكنا ننتظر أن يكون هناك عمل مناسب لكي نعمل معا مرة أخرى".

كما أكد جلال على أنه هو من عرض الدور على عمر بعد أن وجده مناسبا لها، لافتا إلى أنها "وافقت وتحمست على الفور للمشاركة في المسلسل، خاصة أن بينهما كيمياء فنية، ولأنها فنانة ملتزمة تحب عملها كثيرا".

سر التأجيل

ولفت الفنان المصري إلى أن مسلسل "علاقة مشروعة"، كان سيقدمه قبل عامين، لكن عقب مشاركته في مسلسل "الاختيار"، اعتذر للكاتبة سماح الحريري عن المشاركة لضيق الوقت، وأعطاها مطلق الحرية في اختيار فنان آخر لتجسيد العمل، إلا أنها فضلت تأجيله حتى ينتهي من تصوير مسلسل "الاختيار"، وبالفعل كان "علاقة مشروعة" من نصيبه هذا العام.

ونفى جلال في حديثه لموقع "دوت الخليج"، أن يكون هناك أي تشابه بين شخصيته الحقيقية وبين الدور الذي يجسده من خلال مسلسل "علاقة مشروعة"، مستدركا بأن التشابه الوحيد أنه "رجل شرقي رومانسي، لكن هناك اختلافات كبيرة مع الشخصية".

الفنان أيضا يمل!

ويحرص جلال على أن يتضمن أي عمل يقدمه "هدف ورسالة ما"، وعن ذلك قال: "حتى التسلية والإمتاع رسالة في حد ذاتها، لكن كلما كان العمل يتضمن رسالة أخلاقية كلما كان أفضل، وهذا هو الأساس في الدراما".

وعن اختيار موضوع بعيد عن الدراما التاريخية والأكشن كما في السنوات السابقة، أوضح: "تم التحول من الأكشن للدراما، لكن ليس بشكل جذري، فهناك أدوار تقدم دراما ويوجد بها مشاهد أكشن، وتحولي يأتي نتيجة إعجابي بهذا اللون ورغبتي في التجديد والتغيير، فكما يمل الجمهور.. الفنان أيضا يمل"!