الدفاع البريطانية: روسيا تستعد لتجنيد 400 ألف جندى إضافيين

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة فى منشور على تويتر إلى أن السلطات تستعد لبدء حملة تجنيد عسكرية كبيرة بهدف تسجيل 400 ألف جندى إضافي. وتقدم روسيا الحملة على أنها للمتطوعين والمهنيين بدلاً من تعبئة جديدة وإجبارية.
وفى الوقت نفسه، يعتقد محللو المخابرات البريطانية أن "هناك احتمالًا واقعيًا بأن يكون هذا التمييز غير واضح عمليًا، وأن السلطات الإقليمية ستحاول تحقيق أهداف التجنيد المخصصة لها من خلال إجبار الرجال على الانضمام".
وأضاف المحللون أنه من المحتمل أن تكون السلطات الروسية قد اختارت الإعلان عن " نموذج تطوعى" مفترض لسد النقص فى عدد الموظفين من أجل تقليل المعارضة المحلية. ويستنتج المحللون أنه من غير المرجح أن تجتذب الحملة 400 ألف متطوع حقيقى.
وفى الوقت نفسه، أشاروا إلى عامل آخر مهم للغاية وهو "إن إعادة بناء القوة القتالية لروسيا فى أوكرانيا ستتطلب أكثر من مجرد أفراد. روسيا بحاجة إلى ذخيرة وإمدادات من المعدات العسكرية أكثر مما هو متوفر حاليا".
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