مصرع 28 شخصاً جرّاء حريق في عبّارة ركاب بالفلبين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 01:26 مساءً - قال خفر السواحل الفلبيني اليوم الخميس، إن 28 شخصاً بينهم رضيع عمره ستة أشهر لقوا حتفهم بعدما شب حريق بعبارة في جنوب البلاد.

ولم تحدد السلطات بعد سبب الحريق الذي اندلع الأربعاء، قبالة جزيرة "باسيلان" عندما كان كثير من الركاب نائمين في حجرات مكيفة في الطابق السفلي من العبارة.

وأفاد قائد خفر السواحل في منطقة "مينداناو" الجنوبية ريجارد مارفي، لوكالة "رويترز": "في البداية انتشلنا عشر جثث لأشخاص ماتوا غرقاً.. ثم اكتشفنا 18 جثة على متن العبارة. إنها (الجثث) محترقة تماماً".

وتضاربت الأرقام بشأن عدد الركاب على متن العبارة، التي لم تكن محملة فوق طاقتها، وقال خفر السواحل إنه أنقذ 230 شخصاً بينهم 35 من أفراد الطاقم.

وقال مارفي، في وقت سابق، إن "معظم الركاب كانوا نائمين وقت اندلاع الحريق"، مضيفاً "كانت هناك فوضى".

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل اندلاع النيران في العبارة "ليدي ماري جوي 3".

وقالت الراكبة مينا ناني (46 عاماً) لإذاعة "دي.زد.آر.إتش": "اعتقدت أنني كنت أحلم، لكن عندما فتحت عيني، كان الظلام دامساً وكان الدخان يحيط بنا".

وأضافت أنها "نجت بالقفز من العبارة وتشبثت بعوامة مع راكب آخر قبل أن يتم إنقاذهما".

ولدى الفلبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7600 جزيرة، سجل سيئ في السلامة البحرية، إذ كثيراً ما تبحر السفن وهي مكتظة بالركاب، ولا تزال سفن قديمة كثيرة مستخدمة.

وفي مايو أيار، لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم عندما اندلع حريق في عبارة عالية السرعة كانت تقل 134 شخصاً على متنها.

وفي عام 1987، لقي نحو 5 آلاف حتفهم في أسوأ كارثة لسفن الشحن في وقت السلم في العالم، عندما اصطدمت عبارة ركاب كانت محملة فوق طاقتها بناقلة نفط قبالة جزيرة ميندورو جنوب العاصمة مانيلا.