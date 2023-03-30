حجز البابا فرنسيس فى مستشفى جيميلى للعلاج من عدوى تنفسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن برونى أن البابا ذهب بعد ظهر أمس، إلى مستشفى جيميلى لمتابعة بعض الفحوصات المجدولة سابقًا.

وقد أوضح أنه «فى الأيام الأخيرة اشتكى البابا فرنسيس من بعض صعوبات فى التنفس وذهب البابا بعد ظهر يوم الأربعاء إلى مستشفى جيميلى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

أظهرت النتائج أن البابا مصاب بعدوى تنفسية (ليست إصابة بكوفيد 19) تتطلب بقاءه بضعة أيام فى المستشفى لتلقى العلاج الطبى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن البابا تأثر بالرسائل العديدة التى تلقاها ويعرب عن امتنانه للقرب والصلاة.