أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 45 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقال بروكودين -فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن الجيش الروسى شن خلال اليوم الماضى 45 هجوما بإطلاق 216 قذيفة. واستخدمت القوات الروسية الطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية. وأضاف "لسوء الحظ، هناك ضحايا بين السكان المدنيين، إذ قتل شخص وأصيب آخر". وأشار إلى أنه تم إجلاء 90 شخصا آخرين من منطقة خيرسون المحررة. بينما قصف الجيش الروسى مناطق ميخايليفكا ونوفوليكساندريفكا ونوفوبيسلاف وتومارين وروزليف فى منطقة خيرسون، بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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