جدة - نرمين السيد - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، أن هناك زيادة كبيرة فى عدد القوات فى منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ولم يعد من الممكن توفير الحماية لها أكثر من ذلك.





جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها جروسى عقب زيارة تفقدية إلى المحطة النووية فى أوكرانيا. وأشار جروسى -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس- إلى أنه على الرغم من عمل فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المحطة منذ سبتمبر الماضي، فإن الوضع "لا يزال محفوفا بالمخاطر".. مضيفا :"من الواضح أن النشاط العسكرى يتزايد فى هذه المنطقة كلها لذا لا يمكن حماية المصنع". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصل إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لتقييم وضع الأمان فى المحطة.. وكان قد دعا مرارا إلى إنشاء منطقة أمان حول المحطة. من جانبها، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه هى الثانية التى يقوم بها جروسى إلى محطة الطاقة النووية منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير الماضى، بهدف "التقييم المباشر للوضع الأمنى والسلامة النووى فى المنشأة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الطاقة الذرية: لم يعد بالإمكان توفير الحماية لمحطة زابوروجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.