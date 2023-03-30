روسيا: سنبلغ واشنطن بتجاربنا الصاروخية وفق اتفاقيات 1988

جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قد أعلن أمس الأربعاء، أن روسيا لن تغير موقفها بشأن تعليق المشاركة فى معاهدة "نيو ستارت" النووية، بالرغم من قرار الولايات المتحدة وقف تبادل البيانات مع موسكو بموجب الاتفاقية.
وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أنها ستتوقف عن تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية فى أعقاب رفض موسكو فعل الشيء نفسه، ووصف ذلك بأنه رد فعل على تعليق روسيا مشاركتها فى معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية.
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