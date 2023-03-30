«القاهرة الإخبارية» تبرز بحث إيواء المهاجرين فى قواعد عسكرية بـ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - قال التقرير "جعل رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، من معالجة وصول قوارب الهجرة غير الشرعية الصغيرة إحدى أولوياته الرئيسية، على أمل أن تحفز خطواته الصارمة بشأن الهجرة غير الشرعية البريطانيين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل".

وأضاف "وزير الهجرة البريطانى قال إن الحكومة البريطانية تعمل على أن تنشئ أماكن إقامة أساسية فى القواعد العسكرية للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزى فى قوارب صغيرة، فضلا عن أنها تدرس أيضا إمكانية إيوائهم فى سفن".

وتابع "ردا على انتقادات عنيفة من بعض الأصوات المعارضة للعدد المتزايد من المهاجرين الذين يقيمون فى فنادق، قال وزير الهجرة البريطانية إن الحكومة تمضى قدما فى خطة لتوفير سكن أساسى على نطاق واسع فى المواقع العسكرية بجنوب شرق وشرق إنجلترا عبر توفير الإقامة للآلاف من طالبى اللجوء فى ثكنات معاد استخدامها وكبائن متنقلة".

وأوضح أن "خطوة وضع المهاجرين فى ثكنات عسكرية تعرضت للانتقادات من جماعات حقوقية لعدم توفير سكن لائق، فيما أثار وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرى مخاوف بشأن استخدام قاعدة فى دائرتى الإنتخابية".