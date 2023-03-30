الصين: مستعدون لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية مع الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - قال تان كافى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التنسيق مع الجيش الروسى، مضيفا أن المناورات البحرية الأخيرة التى جرت بين الصين وروسيا، عززت قدرات الدول للقيام بمهام عسكرية مشتركة.
وتابع أن تلك التدريبات عمقت الصداقة والتعاون بين الدول، بحسب القناة الإخبارية.
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