المفوضية الأوروبية: العلاقات مع الصين باتت أصعب مؤخرا

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين، إن "الصين تبدأ عصرا جديدا نحو السيطرة وتوسيع النفوذ"، مضيفة أن الحزب الحاكم فى الصين يهدف إلى تغيير النظام الدولى.
كما طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، بكين بلعب دور بناء فى دفع السلام بأوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن الصين كانت قد أعلنت عن مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا تتضمن 12 بندا أساسيا أبرزها التأكيد على احترام سيادة الدول والتخلى عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية واللجوء إلى طاولة المفاوضات بدعم من المجتمع الدولي، وحلا للأزمة الإنسانية من خلال الأمم المتحدة وحماية المدنيين وتبادل الأسرى.
وتضمنت الخطة بنودا أخرى تتعلق بأهمية الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وتقليص الأخطار الاستراتيجية النووية التى قد تنجم عن الصراع بالإضافة إلى عودة تصدير الحبوب وفق اتفاق البحر الأسود، بالإضافة إلى وقف العقوبات أحادية الجانب والحفاظ على سلاسل الصناعة والتوريد.
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