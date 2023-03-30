العالم اليوم - رئيس الوزراء الصيني: اقتصادنا سيشهد "زخما قويا" رغم الصعوبات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 12:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الخميس إن نمو بلاده يشهد "زخما قويا" رغم الظروف الدولية الصعبة، متعهدا دعم الشركات التي أثقلت كاهلها سياسة صفر كوفيد.

وكان تشيانغ يتحدث في منتدى بواو من أجل آسيا المنعقد في جزيرة هاينان في جنوب الصين. وهذه هي أول كلمة يلقيها في مؤتمر دولي منذ تعيينه في المنصب مطلع مارس.

وقال تشيانغ أمام عشرات القادة الأجانب وصناع السياسات ورجال الأعمال "إن زخم النمو الاقتصادي الصيني ووضعه قويان".

وأضاف أن "الوضع في مارس سيكون أفضل مما كان عليه في يناير وفبراير" في إشارة إلى التخلي نهاية عام 2022 عن القيود الصارمة لمكافحة كوفيد التي أثرت بشدة على الاقتصاد.

ووضعت الحكومة الصينية هدف نمو لهذا العام بلغ "حوالى 5 بالمئة"، وهو الأضعف منذ عقود، فيما أشارت إلى أنه "لن يكون من السهل" بلوغه.

وفي خطابه الخميس، أكد تشيانغ أن حكومته ستقدّم دعما إضافيا للقطاع الخاص الذي كان في مرمى الهيئات الناظمة.

وقال "سنطلق سلسلة من الإجراءات الجديدة لتوسيع الوصول إلى الأسواق" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأضاف "سنعمل على تحسين بيئة الأعمال... حتى تتحسن مؤسسات الدولة وتتحلى الشركات الخاصة بالشجاعة للمضي قدما وأن تكون للشركات الأجنبية رغبة في الاستثمار".

وفي سياق التوترات مع الولايات المتحدة، دعا رئيس الوزراء الصيني أيضا إلى "معارضة سوء استخدام العقوبات الأحادية" وكذلك "المواجهة بين التكتلات وحرب باردة جديدة".

وتندد الصين بانتظام بالعقوبات الغربية، خصوصا الأميركية منها، ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، قائلة إنه من غير المحتمل أن تكون حلا للمشكلة.

وتابع "نحن نلتزم حل النزاعات والخلافات مع الدول الاخرى بوسائل سلمية والعمل المشترك على حماية السلام في العالم".