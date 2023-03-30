الفلبين.. 10 قتلى فى حريق سفينة ركاب

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى خفر السواحل الفلبينى، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وتم إنقاذ 230 آخرين، بعد اشتعال النيران فى سفينة ركاب قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





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