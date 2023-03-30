العالم اليوم - الذهب يعكس مساره ويرتفع بسبب ضعف الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يعكس مساره ويرتفع بسبب ضعف الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 11:16 صباحاً - عكست أسعار الذهب مسارها وارتفعت الخميس مع افتتاح الأسواق الأوروبية، بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "على المدى القصير، من شأن عمليات جني الأرباح وانحسار المخاوف من حدوث مزيد من العدوى بين البنوك أن تؤدي لاستمرار تراجع سعر الذهب باتجاه 1920 دولارا للأونصة".

وارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أميركيين هذا الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب منذ ذلك الحين مع تدخل السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل استحواذ يو.بي.إس على بنك كريدي سويس المتعثر وصفقة شراء بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز لبنك سيليكون فالي المنهار.

ومع ذلك، قال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن المعدن الأصفر "صمد بشكل جيد نسبيا في مواجهة الظروف غير المواتية".

وينتظر المشاركون في السوق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر غدا الجمعة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بحثا عن مزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا عند زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1968.89 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.63 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 971.12 دولار، كما زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1450.86دولار.