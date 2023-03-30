العالم اليوم - توقيف مراسل لصحيفة أميركية بروسيا بشبهة التجسس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 11:16 صباحاً - أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الخميس، توقيف مراسل صحيفة وول ستريت جرنال الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش".

وأوضح أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن.

وأوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي "لحساب واشنطن ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

وقبل بدء عمله في الصحيفة الأميركية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلاً لوكالة فرانس برس في موسكو، وقبل ذلك صحفيا في صحيفة موسكو تايمز الصادرة بالإنجليزية.

والصحافي الروسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي، وهو أعلى وكالة للأمن الداخلي ومكافحة التجسس، الخميس، إن إيفان غيرشكوفيتش اعتقل في مدينة يكاترينبرغ بجبال الأورال، في مزاعم بأنه كان يسعى للحصول على معلومات سرية.

غيرشكوفيتش هو أول مراسل لإحدى وسائل الإعلام الأميركية يتم اعتقاله بتهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة.

ويأتي اعتقاله وسط توترات متصاعدة بين موسكو وواشنطن على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وذكر جهاز الأمن أن غيرشكوفيتش "كان ينفذ أوامر أميركية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات من أسرار الدولة".

ولم يذكر الجهاز الأمني توقيت الاعتقال، ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما في حال أدين في تهمة التجسس.

وركز تقريره الأخير من موسكو، المنشور في وقت سابق من الأسبوع، على تباطؤ الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.