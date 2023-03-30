غينيا الاستوائية.. 13 إصابة مؤكدة بـ ماربورج

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن السلطات الصحية فى غينيا الاستوائية، أعلنت إصابة 13 شخصًا بفيروس ماربورج إصابة 13 شخصًا بفيروس ماربورج، منذ بداية انتشاره فى البلاد.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاء ذلك بعدما حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حكومة الدولة الواقعة بوسط إفريقيا على الإبلاغ عن الإصابات الجديدة بالفيروس بشكل رسمى.

وأعلنت وزارة الصحة فى غينيا الاستوائية عبر "تويتر"، أن "ماربورج" أودى بحياة تسعة أشخاص، فيما تعافى مريض واحد منذ بداية التفشي، مضيفة أنها تتبعت 825 مخالطًا لتلك الحالات.

وكشفت غينيا الاستوائية أول تفشٍ للمرض على أراضيها فى فبراير الماضى، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية التى أعلنت الأسبوع الماضى عن تسع إصابات مؤكدة معمليًا، وذكرت أن إجمالى عدد الوفيات وصل إلى 20 وأن الإصابات المحتملة 20 أيضًا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب فيروس ماربورج يصل إلى 88 بالمئة، موضحة أن المرض الذى يسببه الفيروس هو حمى نزفية فيروسية.