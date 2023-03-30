العالم اليوم - استطلاع يكشف مدى دعم الجمهوريين لترامب في انتخابات 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 10:19 صباحاً - أظهر استطلاع لآراء الناخبين الجمهوريين أن أكثر من نصفهم، حوالي 54 بالمئة يدعمون ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وبحسب استطلاع الآراء الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الخميس، فإن عدد الداعمين لترشح ترامب يتجاوز ضعف عدد المؤيدين لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وذكر الاستطلاع أن ديسانتيس حصل على دعم 24 بالمئة من المستجيبين، في حين ارتفع تصنيف ترامب بمقدار 11 بالمئة منذ فبراير، في حين انخفض دعم ديسانتيس بنسبة 4 بالمئة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 27 مارس، وشمل 1007 أشخاص.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي ينافس فيها، أنها "معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد".‏

وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: "ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أميركا أولا".

وتابع: "هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد".

وسيطر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أيضا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين، بحصوله على 62 بالمئة من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20 بالمئة، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من واحد بالمئة.