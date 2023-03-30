العالم اليوم - بورصة طوكيو تغلق على تراجع وأسهم التكنولوجيا تخالف الاتجاه

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 10:19 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الخميس بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، مع تداول مجموعة من الأسهم دون الحق في توزيع الأرباح، في حين كانت الخسائر محدودة إذ سارت أسهم التكنولوجيا على درب الارتفاع في وول ستريت خلال الليل.

وتراجع المؤشر نيكي 0.36 بالمئة ليغلق عند 27782.93 نقطة، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى 1983.32 نقطة.

وقال يوو تسوبوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "بشكل عام، تأثرت السوق بالأسهم التي تم تداولها دون الحق في توزيع الأرباح، لكنها كانت أضعف من المتوقع، بالنظر إلى قوة أداء وول ستريت الليلة الماضية".

وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين حيال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عادت مع انحسار المخاوف من أزمة مالية محتملة، مضيفا أن التوقعات بشأن تعديل بنك اليابان لسياسته تتزايد.

وارتفعت الأسهم الأميركية خلال الليل، مع صعود جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة واحدا بالمئة على الأقل، إذ خففت التوقعات المتفائلة من شركة ميكرون تكنولوجي وغيرها بعض المخاوف إزاء الاقتصاد.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، باستثناء خمسة، وقادت شركات تكرير النفط الخسائر بانخفاضها 2.89 بالمئة.

وتراجع سهم سوفت بنك 2.04 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي بعد أن قفز بأكثر من ستة بالمئة في الجلسة السابقة.

فيما صعد سهم سوني لصناعة الألعاب 2.09 بالمئة كما ربح سهم هويا لصناعة العدسات 1.14 بالمئة.