القاهرة الإخبارية: تصادم مروحيتين أمريكيتين فى ولاية كنتاكى

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكى نونديس ثورمان، إن طائرتى هليكوبتر تابعتين للجيش الأمريكى اصطدمتا خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكى.

وأضافت ثورمان، بأن طائرتى هليكوبتر هجوميتان من طراز HH-60 "بلاك هوك"، اصطدمتا ببعضهما البعض، خلال مهمة تدريب روتينية فى مقاطعة تريج، مشيرة إلى أن طائراتى الهليكوبتر كانتا من الفرقة 101 المحمولة جوا، وهى فرقة الهجوم الجوى الوحيدة بالجيش الأمريكى، بحسب القناة الإخبارية.

وتابعت: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم، خصوصا أن وضع أفراد الطاقم غير معروف"، مؤكدة أن "الحادث قيد التحقيق".