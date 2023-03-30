العالم اليوم - العراق.. رمضان يضيء ليالي شط العرب

انتم الان تتابعون خبر العراق.. رمضان يضيء ليالي شط العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:22 صباحاً - تتواصل فعاليات "رمضان بصراوي" التي تم الإعلان عن افتتاحها من قبل الحكومة المحلية بمدينة البصرة بأقصى الجنوب العراقي، من على متن السفينة "لوغوس هوب" وتتضمن فعاليات ونشاطات ثقافية وترفيهية، من أبرزها معرض عائم للكتاب، في السفينة الراسية على شط العرب، والتي تعتبر أكبر مكتبة عائمة بالعالم.

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن "آمرية حدود السواحل في قيادة قوات شرطة الحدود بتأمين الحماية للسفينة الدولية لوغوس هوب (أكبر معرض عائم للكتاب)، منذ دخولها المياه الإقليمية وحتى ميناء أبو فلوس في محافظة البصرة". وسفينة لوغوس هوب هي مكتبة متنقلة تزور العديد من الدول، بهدف إدخال نوعية جديدة من الكتب، وعلى متنها تقام فعاليات وأمسيات شعرية وثقافية ومعرض تشكيلي فضلا عن معرض الكتاب.

ليالي شط العرب في رمضان

وتعيش المدينة العراقية التي كانت ميدانا لبطولة خليجي 25 قبل أسابيع قليلة، أجواء رمضانية وروحانية مميزة في ظل انطلاق "رمضان بصراوي" في منطقة الكورنيش، التي هي واجهة البصرة البحرية، حيث علاوة على فتح المكتبة العائمة أبوابها أمام القراء والزوار، تنظم في قبالتها على شط العرب فعاليات عديدة ثقافية وتراثية وترفيهية، ويفتتح متحفا البصرة الحضاري والتاريخ الطبيعي أبوابهما كل مساء أمام الزوار، كما افتتح معرض للزهور.

ما بعد خليجي 25

يقول الناشط الحقوقي العراقي مسلم العبودي، والذي يدير إحدى منظمات المجتمع المدني البصرية، في حديث مع موقع دوت الخليج: