العالم اليوم - تحطم طائرتين هليكوبتر تابعتين للجيش الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:22 صباحاً - قال متحدث باسم الجيش الأميركي في بيان لرويترز إن طائرتين هليكوبتر أميركيتين اصطدمتا، الأربعاء، خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.
وذكرت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: "حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".
وقال حاكم كنتاكي آندي بشير في تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الخميس: "تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تحطم طائرتين هليكوبتر تابعتين للجيش الأميركي .. في رعاية الله وحفظة