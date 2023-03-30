العالم اليوم - تحطم طائرتين هليكوبتر تابعتين للجيش الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 09:22 صباحاً - قال متحدث باسم الجيش الأميركي في بيان لرويترز إن طائرتين هليكوبتر أميركيتين اصطدمتا، الأربعاء، خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.

وذكرت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: "حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي"، مضيفة: "القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم".

وقال حاكم كنتاكي آندي بشير في تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الخميس: "تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى".