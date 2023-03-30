وزير الدفاع الإيطالى: لا نية لـ إرسال قوات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، قال كروزيتو، أمس الأربعاء، خلال مساءلة برلمانية، عن الدعم العسكرى المقدم من روما لكييف، - "من الصواب تدريب القوات الأوكرانية على الدفاع عن المدن والمدنيين الأوكرانيين من الهجمات الروسية، فى إشارة إلى تشغيل منظومة (Samp-T) الدفاعية لأوكرانيا التى سترسلها إيطاليا بالتعاون مع فرنسا".

وأوضح أن المعدات العسكرية التى تم إرسالها إلى كييف ليست مواد تستخدم للهجوم ولكن فقط للدفاع عن الشعب الأوكرانى من الهجمات الصاروخية الروسية.