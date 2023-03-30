القوات الروسية تتقدم على محور مارينكا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بوشيلين فى تصريح: "إذا أخذنا محور مارينكا، هناك تقدم واضح تماما لوحداتنا، ليس بالسرعة التى نرغب فيها، لكن، هذا تقدم للأمام، هذا تحرير مارينكا".
وأشار إلى أن "القوات الروسية نجحت فى صد محاولات العدو للهجوم المضاد على محور أوجليدار".
وأضاف: "محور كراسنوليمان أكثر صعوبة، لكننا مع ذلك نرى تحسنا معينا فى المواقف هناك".
وعلى محور أرتيوموفسك، أكد بوشيلين أن الأعمال القتالية تجرى فى محيط مدينة أرتيوموفسك "باخموت" وداخل المدينة نفسها.
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