روسيا تطلق صاروخا من قاعدة فضائية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانًا قالت فيه إن "أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء الروسية، نفذت عملية إطلاق المركبة الفضائية "سويوز-2.1 فى لايت" مع قمر صناعى لصالح القيادة العسكرية من محطة الفضاء التجريبية "بليسيستك كوزمودروم" فى منطقة "أرخانجيلسك".

ويعد هذا الإطلاق السادس لمركبة إطلاق فضائية روسية هذا العام، والثانية من قاعدة بليسيتسك الفضائية.