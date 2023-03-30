روسيا تطلق صاروخا من قاعدة فضائية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك"، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، بيانًا قالت فيه إن "أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء الروسية، نفذت عملية إطلاق المركبة الفضائية "سويوز-2.1 فى لايت" مع قمر صناعى لصالح القيادة العسكرية من محطة الفضاء التجريبية "بليسيستك كوزمودروم" فى منطقة "أرخانجيلسك".
ويعد هذا الإطلاق السادس لمركبة إطلاق فضائية روسية هذا العام، والثانية من قاعدة بليسيتسك الفضائية.
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