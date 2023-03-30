صحيفة أمريكية: الاقتصاد الروسى يسير نحو الهاوية

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - التقرير إن إيرادات الحكومة الروسية تتقلص ويتحول مسار اقتصادها إلى النمو بوتيرة منخفضة، مرجحة حدوث ذلك على المدى الطويل.

وذكرت الصحيفة أن "الغاز والنفط"، اللذين يمثلان أكبر صادرات روسيا، قد فقدا عملاء رئيسيين والموارد المالية الحكومية متقلصة وانخفض الروبل بما يزيد على 20% منذ نوفمبر مقابل الدولار.

وبالإضافة إلى ذلك، تقلصت القوة العاملة مع إرسال الشباب إلى الجبهة أو الفرار من البلاد بسبب مخاوف من تجنيدهم. وأدى عدم اليقين إلى كبح الاستثمار فى الأعمال التجارية.

وتوقعت ألكسندرا بروكوبينكو، المسؤولة السابقة فى البنك المركزى الروسى والتى غادرت البلاد بعد الحرب بفترة وجيزة، أن "يدخل الاقتصاد الروسى فى تراجع طويل الأمد".

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشر على أن الصعوبات الاقتصادية سيئة بما يكفى لتشكل تهديدًا قصير المدى لقدرة روسيا على شن الحرب، فإن نقص إيرادات الدولة يشير إلى معضلة متزايدة حول كيفية التوفيق بين النفقات العسكرية المتضخمة والإعانات والإنفاق الاجتماعى التى صرفها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحماية المدنيين من المعاناة.

وحذر الملياردير الروسى أوليج يريباسكا - هذا الشهر - من نفاد السيولة النقدية فى روسيا، وقال: "لن يكون هناك أموال العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب".

وبعد أن فقدت روسيا إلى حد كبير سوقها الأوروبى المجاور، ومع انسحاب مستثمرين غربيين آخرين، أصبحت موسكو أكثر اعتمادًا على الصين، وبذلك تتحقق مخاوف موسكو المستمرة منذ فترة طويلة من أن تصبح مستعمرة اقتصادية لجارتها الجنوبية المهيمنة- على حد قول الصحيفة.