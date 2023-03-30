رئيس وزراء بريطانيا يواجه معركة قانونية لهذا السبب

وكان قد أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء، أنه سيتم إيواء آلاف المهاجرين غير الشرعيين فى مطارات وثكنات مهجورة تابعة للجيش البريطانى بعد القيام بحملة تستهدف طالبى اللجوء بموجب سياسات متشددة جديدة.
وأفادت صحيفة "ذا تايمز"، بأنه سيتم وضع نحو 1200 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانونى عبر القناة الإنجليزية فى سجن سابق بمدينة بيكسهيل، شرقى مقاطعة ساسكس جنوب إنجلترا.
ووفقًا لـ "تونى كلارك هولاند"، أحد مسئولى جمعية "فيلدز أسوسييشن"، تستخدم الحكومة البريطانية "سلطات الأزمة الوطنية" لوقف حق الزعماء المحليين فى مراجعة أى طلب لتطوير موقع "ويذرزفيلد" التابع لسلاح الجو الملكى البريطانى وتسكين طالبى اللجوء فيه،
وقال كلارك هولاند إن وزارة الداخلية أبلغت السياسيين المحليين أن الوزارة "لا تحتاج إلى التشاور مع السلطة المحلية لتحقيق ذلك".
ويقاوم سكان إسيكس استخدام الحكومة "سلطات الطوارئ" لتجاوز قواعد التخطيط من أجل إيواء طالبى اللجوء فى القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى.
وأعلن وزير الهجرة فى بريطانيا روبرت جينريك رسميًا أمس الأربعاء، أن قاعدة ويذرزفيلد، التى استخدمها سلاح الجو الملكى البريطانى فى الحرب العالمية الثانية، ستكون واحدة من ثلاثة مواقع سيتم استخدامها لإيواء طالبى اللجوء بعد نقلهم من الفنادق التى يقيمون بها الأن.
وتعمل كل من "جمعية فيلدز" ومجلس مقاطعة "برينترى" على تنفيذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية لتجاوز حق السياسيين المحليين فى الإشراف على طلبات التخطيط الخاص بالقاعدة الجوية.
وقال مجلس مقاطعة "برينترى": "نحن على دراية بخطط وزارة الداخلية ونتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للطعن فى الصلاحيات التى ينوون استخدامها فيما يتعلق بالتخطيط ومراقبة البناء".
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