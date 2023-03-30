جدة - نرمين السيد - وحملت "الخارجية الفلسطينية" - فى بيان صحفى أمس الأربعاء- الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وليد دقة، خاصة فى ظل سياسة الإهمال الطبى المتعمدة فى حقه التى تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال. وأكدت الوزارة، أن سياسة الإهمال الطبى التى تمارسها دولة الاحتلال بحق الأسرى الأبطال؛ تتناقض تماما مع التزاماتها التى يفرضها القانون الدولى واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، وترتقى لمستوى الجرائم. ​وطالبت الوزارة، بضغط دولى حقيقى على دولة الاحتلال للإفراج الفورى عن الأسير دقة، المصاب بسرطان النخاع الشوكى والذى يقبع بسجون الاحتلال منذ 38 عاما. ​وقال المستشار السياسى لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، انه وبناء على توجيهات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، تتابع الوزارة باستمرار قضية الأسير المريض دقة مع الدول كافة، ومع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، خاصة فى ظل التدهور المتسارع فى حالته الصحية، بهدف حشد أوسع ضغط عربى وإسلامى وإقليمى ودولى على الاحتلال للإفراج الفورى عنه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين تطالب بضغط دولى من أجل وليد دقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.