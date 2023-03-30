الولايات المتحدة تستنكر حجب روسيا البيانات النووية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، وقال مسؤول فى البيت الأبيض إن قرار روسيا الأخير الخاص بحجب البيانات حول أنشطتها النووية، بما ف ذلك الإطلاقات التجريبية، بعد أن انسحبت من معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية الشهر الماضى، يعد انتهاكًا صارخًا آخر لهذه المعاهدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، قد قال فى وقت سابق إن موسكو توقفت عن إشعار الولايات المتحدة بشأن أنشطتها النووية، مضيفًا: "كل الإشعارات.. كل أشكال الإخطار.. كل عمليات تبادل البيانات.. كل أنشطة التفتيش.. كل أشكال العمل بموجب الاتفاقية بصفة عامة معلقة، لن يجرى تنفيذها".

وأوضح المسؤول الروسى أن موسكو أوقفت تبادل المعلومات مع واشنطن بعد تعليقها مشاركتها فى آخر اتفاقية خاصة بالأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

ويأتى هذا الإعلان، فى الوقت الذى نشر فيه الجيش الروسى راجمات صواريخ متحركة فى سيبيريا فى استعراض للقدرات النووية الهائلة للبلاد أثناء القتال فى أوكرانيا.

وعلق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الشهر الماضى مشاركة بلاده فى معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا أن روسيا لن تسمح بعمليات تفتيش أمريكية لمواقعها النووية بموجب الاتفاقية، فى وقت تضع فيه واشنطن وحلفاؤها فى الناتو علانية هزيمة روسيا فى أوكرانيا كهدف لهم.

وتضع معاهدة "نيو ستارت"، التى تم توقيعها عام 2010 وينتهى العمل بها فى 2026، حدًاً أقصى لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التى يمكن للدولتين نشرها، اللتين يعدان من أكبر قوتين نوويتين فى العالم.