بعد نقله للمستشفى.. الفاتيكان تكشف عن تفاصيل حالة البابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "فرانس 24" الفضائية، قال مدير الإعلام بالكرسى الرسولى، ماتيو برونى، إن الفحوصات الطبية التى أجراها البابا فرنسيس، "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفسى، ولكن ليست إصابة بـ "كوفيد 19"، ولكنها تتطلب بقاءه بضعة أيام فى المستشفى للمتابعة وأخذ العلاج الطبى اللازم".

وكان الفاتيكان أعلن، مساء أمس، دخول البابا فرنسيس إلى مستشفى فى روما لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن البابا فرنسيس عاود ذهابه إلى مستشفى "جيميلى" فى روما التى دخلها آخر مرة عام 2021 لإجراء بعض العمليات الجراحية المعوية، والتى يعتقد أنه تعافى منها.