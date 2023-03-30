ألمانيا ترسل مليارات جديدة كمساعدات عسكرية لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووافقت لجنة الميزانية فى البرلمان الألمانى "البوندستاج"، على تخصيص نحو 8 مليارات يورو لإنفاقها مباشرة على شراء الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، استجابة لطلب من وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الخارجية.

وسيذهب الـ 4 مليارات يورو الأخرى إلى الجيش الألمانى لتجديد المخزونات تمهديا لإرسالها.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الألمانية، سيتم إرسال حوالى 12 مليار يورو إجمالًا فيما يتعلق بالصراع الأوكرانى على مدى العقد المقبل أو نحو ذلك.

ومنذ بداية العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا، قدمت الحكومة الألمانية أكثر من 14.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا، وفقًا لوزارة الخارجية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، إن هذه الخطوة تمثل "خطوة مهمة للغاية نوضح بها أننا ندعم أوكرانيا على المدى الطويل فى حربها ضد بوتين".

وسيسمح الاتفاق بتسليم الإمدادات بما فى ذلك العربات المدرعة والدبابات والذخيرة إلى أوكرانيا فى السنوات المقبلة، وفقًا لبيان صادر عن الوزير.