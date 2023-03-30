جلسة استماع فى الكونجرس حول أوكرانيا

ووفقًا للقناة الأمريكية، انعقدت، أمس الأربعاء، الجلسة التى شهدت حضورًا للمرة الأولى من ممثلى مفتشى العموم فى وزارتى الخارجية والدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشارت القناة إلى أن المفتشين أكدوا خلال الجلسة على الجهود المبذولة فى إطار حماية المساعدات الأمريكية من أسلحة وأنظمة عسكرية المقدمة لـ أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية لـ روسيا ومنع أى جهة معادية للبلاد الاستيلاء عليها.
وأضافت أن هذه الجلسة تأتى من منطلق حرص الكونجرس على إيصال كافة المساعدات التى تخصصها الولايات المتحدة لأوكرانيا دون أى إهدار يذكر بما يخدم ويتوافق مع مصالح الأمن القومى الأمريكى.
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