روسيا تكشف عن تقرير الطاقة الذرية بشأن وجود أسلحة هجومية فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قال مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرجو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، تأكد خلال زيارته، الأربعاء، إلى محطة زابوريجيا من عدم وجود أى أسلحة هجومية فيها.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية قال كارتشا، عقب زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة جروسى إلى محطة زابوريجيا، إن جروسى تأكد من عدم وجود أى أسلحة هجومية فى المحطة، ولا يتم التخطيط لنشر أى أسلحة هجومية هناك". جدير بالذكر أن جروسى قد وصل اليوم إلى محطة زابوريجيا الكهروذرية، وأجرى زيارة تفقدية للمحطة ومحيطها، رفقة كارتشا.

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