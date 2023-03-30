العالم اليوم - بالصور.. قتلى جرّاء حريق في سفينة ركاب بجنوب الفلبين

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. قتلى جرّاء حريق في سفينة ركاب بجنوب الفلبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 05:16 صباحاً - قال مسؤول في خفر السواحل إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعد أن اشتعلت النيران في سفينة ركاب مساء الأربعاء قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين.

وذكر قائد خفر السواحل في مينداناو لمحطة دي.زد.إم.إم الإذاعية، أن تسعة أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في حجرات بالسفينة.

ونشر خفر السواحل الفلبيني على حسابه في "فيسبوك" صورا للحادث، حيث ظهرت السفينة وقد اشتعلت فيها النيران.