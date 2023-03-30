العالم اليوم - السودان.. إصابة السفير الأميركي بجروح في حادث سير

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 04:19 صباحاً - أكدت السفارة الأميركية في الخرطوم إصابة السفير جون جودفري واثنين من موظفي السفارة بجروح طفيفة بعد تعرضهم لحادث سير مساء الأربعاء.

وأصدرت السفارة الأميركية بالخرطوم بيانا صحفيا أكدت فيه أن نقل السفير جودفري وفريقه إلى مستشفى محلي لتقييم حالتهم. وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "السفير جودفري نقل لمنزله للراحة". وأكد البيان أن السفير الأميركي وفريقه تعرضوا لإصابات طفيفة فقط، مشيرا إلى أن مراعاة الخصوصية لا تسمح بمزيد من التعليق في الوقت الحالي.

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