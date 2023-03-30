إصابة عسكريين سوريين جراء قصف إسرائيلى على محيط دمشق

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى - لم تسمه - القول إنه "حوالى الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم «بالتوقيت المحلى» نفذ العدو الإسرائيلى هجومًا جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفاً بعض النقاط فى محيط مدينة دمشق".

وأوضح المصدر العسكرى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، مشيرا إلى وقوع بعض الأضرار المادية.

وكان قد أورد التليفزيون السورى فى نبأ عاجل منذ قليل أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلى فى أجواء العاصمة السورية دمشق.