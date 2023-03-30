العالم اليوم - سوريا: إصابة عسكريين بهجوم إسرائيلي استهدف محيط دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مارس 2023 03:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الخميس، بإصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وقالت "سانا": "أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة دمشق".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف المصدر: "الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

واختتم قائلا: "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".