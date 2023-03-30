القاهرة الإخبارية: زيارة ملك بريطانيا إلى ألمانيا توطيدا لعلاقات البلدين

جدة - نرمين السيد - قال عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من برلين، إن زيارة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، إلى ألمانيا هى أول زيارة رسمية له فى الخارج، وشارك الملك فى مأدبة عشاء بالقصر الرئاسى الألمانى بحضور أكثر من 130 شخصا من رجال أعمال ودبلوماسيين.





وأضاف "مرزوق"، فى إفادة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستقبال كان لأول مرة لزعيم دولة بجوار بوابة براندنبورج أشهر المعالم السياحية فى ألمانيا، وتقع بين السفارات الفرنسية والأمريكية والإنجليزية، وكان ذلك بناء على مطلب ملك بريطانيا.

وأشار إلى أنه تم استقبال ملك بريطانيا بتشريفة عسكرية، وتم إطلاق 121 طلقة، مضيفا أن الهدف من الزيارة تقوية العلاقات، وخاصة بعد فترة التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى، وبما أن ألمانيا أقوى دولة اقتصاديا بالاتحاد، لذلك تشهد الزيارة محادثات مطولة بين الملك والحكومة الألمانية غدا، وعلى رأسهم المستشار الألمانى ورئيسة البرلمان الألمانى ووزير ة الخارجية للتحدث حول تقوية العلاقات بين البلدين.

كان الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وصل اليوم الأربعاء، إلى ألمانيا فى أول زيارة رسمية له فى الخارج، والمقرر لها الفترة من 29 إلى 31 مارس.

ويصطحب الملك تشارلز الثالث خلال زيارته لألمانيا الملكة كونسورت كاميلا.

وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر ثلاثة أيام، وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورج بشرق البلاد، ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية، وإنه سيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية كما سيحيى ذكرى أحداث تاريخية.