القوات العراقية تعتقل إرهابي في بغداد
اعتقلت القوات العراقية، الأربعاء، إرهابي من عناصر تنظيم "داعش" شمال العاصمة العراقية بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي في تصريح له القول: إن "قوة أمنية مشتركة تمكنت من اعتقال أحد إرهابيي تنظيم "داعش" يعمل ناقلاً ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة قاطع الكرمة".. مشيراً إلى أنه سيتم إحالة الإرهابي إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.
في وقت سابق اليوم اعتقلت القوات العراقية على متزعم في تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط العراق.
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