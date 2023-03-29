مدير وكالة الطاقة الذرية يتوجه إلى محطة زابوريجيا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - توجه رافائيل جروسى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى جنوب شرق أوكرانيا لزيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية للمرة الثانية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال جروسى، إنه سيزور أكبر محطات أوروبا للطاقة النووية لمعاينة الوضع هناك فى إطار مساعٍ لتقليل خطر وقوع حوادث كبرى فى الموقع. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف موقع محطة الطاقة على مدار العام الماضى. ويدعو جروسى إلى عقد اتفاق سلامة بين أوكرانيا وروسيا لحماية المنشأة. وأكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جروسى فى طريقه لزيارة المحطة. وقال إن جروسى فى منطقة زابوريجيا لكنه أحجم عن تحديد مكانه. وقدم صورة لجروسى واقفا وهو يرتدى سترة واقية قرب مدرعة تابعة للأمم المتحدة على جانب الطريق. وقال جروسى فى مقابلة أجرتها رويترز معه أمس الثلاثاء، بمدينة دنيبرو الأوكرانية إن محاولته للتوسط فى إبرام اتفاق لحماية محطة الطاقة لا تزال قائمة وإنه يعدل مقترحات من أجل تحقيق انفراجة فى هذا الشأن. ووصف جروسي، الذى اجتمع مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم الإثنين، الوضع فى المفاعل بأنه "خطير جدا" وغير مستقر.

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