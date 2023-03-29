العالم اليوم - إعلان الديبلوماسية الأميركية المرشحة لشغل منصب سفيرة في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:20 مساءً - قال البيت الأبيض، يومالأربعاء، إن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسية هيرو مصطفى غارغ سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر.

وأضاف البيت الأبيض أن مناصب مصطفى غارغ السابقة تشمل عملها سفيرة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023.

وشغلت الديبلوماسية، وهي من مواليد 1973، مناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي، بحسب وكالة "رويترز".

وبموجب القسم 2 من البند الثاني في الدستور الأميركي، فإن تعيين السفراء يحتاج إلى تصديق من مجلس الشيوخ في الكونغرس.