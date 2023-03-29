السلطات البلجيكية تعتقل 7 إرهابيين

السلطات البلجيكية تعتقل 7 إرهابييناعتقلت السلطات البلجيكية الأربعاء، سبعة إرهابيين خلال عملية أمنية نفذتها في مدينتي بروكسل وأنتويرب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية في بيان لها القول: إن "سبعة أشخاص هم خمسة بلجيكيين وتركي وبلغاري أودعوا الحبس الاحتياطي بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية والإعداد لاعتداءات إرهابية محتملة في البلاد".

ويذكر أن بلجيكا كانت قد تعرضت في 22 مارس 2016 لعدة اعتداءات إرهابية أدت إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 340 آخرين بجروح.