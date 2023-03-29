رئيس الإمارات يصدر قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة

جدة - نرمين السيد - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - بصفته حاكما لإمارة أبوظبى - أصدر مرسوما أميريا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبا لحاكم أبوظبى. كما أصدر مرسوما أميريا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبا لحاكم أبوظبى.

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