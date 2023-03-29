وام: مرسوم أميرى بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد فى إمارة أبوظبى

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبى، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وليا للعهد فى إمارة أبوظبى.





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