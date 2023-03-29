العالم اليوم - رمضان في مالي.. عادات وتقاليد ممزوجة بعبق التاريخ

انتم الان تتابعون خبر رمضان في مالي.. عادات وتقاليد ممزوجة بعبق التاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 09:22 مساءً - يشكل المسلمون نحو 90 بالمئة من سكان جمهورية مالي، التي تعد أول دولة اعتنقت الإسلام في غرب إفريقيا بعد أن دخلها على يد صحابة الرسول محمد، ويشتهر هذا الشعب باحتفالاته المميزة بشهر رمضان الكريم، معتبرا أنه "سلطان الأحد عشر شهرا".

العادات الرمضانية

الباحث المالي إبراهيم جاغوراغا، تحدث لموقع "دوت الخليج" عن الأجواء التي تسود البلاد خلال الشهر الكريم، موضحا:

من العادات التي تسود مالي في الشهر الفضيل، تبادل الهدايا الرمزية بين الأحباب والإخوة والأصهار، من خلال السكر والزيت والأرز والتمر.

الصائمون يحرصون على الاهتمام بالمساجد، بتنظيفها وترتيبها وتعطيرها، حيث يتم تجديد الحصر والسجاد منذ أواخر أيام شهر شعبان، وذلك لحرص شعب مالي على أداء الصلوات كاملة بالمسجد خلال رمضان.

يتنافس المسلمون في الصدقات للمساكين والفقراء والغرباء.

المنازل في رمضان لا تخلو من الصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

الجمعيات الخيرية والأغنياء، يشاركون في تنظيم الإفطار الجماعي في المساجد.

مائدة رمضان

وعن أهم الأطعمة الرمضانية، فأوضح جاغوراغا:

يأتي على المائدة أولا المديد، وهو عبارة عن طعام شعبي مصنوع من دقيق الدخن.

العصيدة، وهو طبق بسيط من الحبوب.

"كينكيليبيا"، وهي وجبة مكونة من العشب المعروف بفوائده للصائمين بمالي، إضافة إلى التمور وأطباق الأرز واللحم.

وجبة السحور تعرف باسم "سوجوري"، ويعد الحليب والأطعمة المصنوعة منه مع إضافة الأرز، من الأمور التي لا غنى عنها على مائدة السحور.

وتقع جمهورية مالي في غرب إفريقيا وتحدها الجزائر شمالا، والنيجر شرقا، وبوركينا فاسو وساحل العاج من الجنوب، وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا من الغرب.

تتكون مالي من 8 مناطق، وحدودها الشمالية تصل إلى عمق الصحراء الكبرى، أما المنطقة الجنوبية من البلاد حيث يعيش فيها أغلبية السكان فيمر بها نهرا النيجر والسنغال.

يتمحور التركيز الاقتصادي في البلاد حول الزراعة وصيد الأسماك. ويوجد في مالي أيضا بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والملح.