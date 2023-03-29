العالم اليوم - رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو تكشف "منسوب التوتر"

انتم الان تتابعون خبر رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو تكشف "منسوب التوتر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 08:16 مساءً - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن بعث برسالة خاصة و"حازمة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضم الأزمة التي اندلعت بالدولة العبرية بسبب انقسامات حادة حول تعديلات قضائية.

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين وصفهما بالمطلعين، أنه بعد ساعات من توجيه بايدن لتلك الرسالة، خرج نتنياهو على التلفزيون من أجل الإعلان عن تعليق تشريع التعديلات القضائية.

وأورد "أكسيوس" أن البيت الأبيض كان قد حث نتنياهو طيلة أشهر على أن يتم مشروع التعديلات القضائية في إطار توافق، وهو أمر لم يحصل.

وأضاف المصدران أن هذه الرسالة من بايدن إلى نتنياهو تكشف التوتر المتزايد بين الدولتين الحليفتين، وكيف أن بايدن كان منخرطا على نحو وثيق في مساعي إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم المضي قدما في القانون.

وزاد منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما أقدم نتنياهو على إقالة وزير الدفاع في حكومته اليمينية، يوآف غالانت، في وقت سابق من مارس الجاري.

وما إن صدر قرار الإقالة، حتى دخل البيت الأبيض في استشارات مكثفة من أجل تحديد طبيعة الرد الممكنة على قرار نتنياهو، وفق موقع "أكسيوس".

خيارات أميركية

- من بين الخيارات التي كانت مطروحة، إلغاء دعوة نتنياهو من أجل المشاركة في القمة الافتراضية حول الديمقراطية، خلال الأسبوع الجاري، في حال لم يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التشريع.

- قرر البيت الأبيض أن يصدر مجلس الأمن القومي بيانا يعرب عن المخاوف حيال التطورات الحاصلة في إسرائيل، فضلا عن توجيه رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو مفادها أن الرئيس الأميركي يريد وقف التشريع.

- بحسب المصدرين الأميركيين، فإن رسالة بايدن الخاصة إلى نتياهو كانت بلغة أشد وأكثر حزما مقارنة بالموقف الأميركي المعلن رسميا في البيان.

- رسالة بايدن جرى تسليمها إلى نتنياهو عن طريق السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نايدس، صباح يوم الاثنين، أي قبل أن يقوم نتنياهو بإلقاء كلمة أعلن فيها خطوة التعليق.

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مساعدين لنتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد أن تتفاقم الأزمة مع واشنطن.