العالم اليوم - "المطاحن الأولى" السعودية تحصل على موافقة للطرح العام الأولي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 08:16 مساءً - قالت هيئة السوق المالية في السعودية، الأربعاء، إنها وافقت على طلب شركة المطاحن الأولى للقيام بطرح عام أولي لحصة قدرها 30 بالمئة من رأسمالها.

وكانت الشركة هي الأولى التي تدخل في عمليات خصخصة شركات المطاحن في السعودية، وبيعت إلى كونسورتيوم الرحى الصافي مقابل 540 مليون دولار في عام 2020.

وقال مصدر مطلع آنذاك إن الكونسورتيوم كانت تقوده مجموعة المطلق السعودية وضم أيضا شركات الصافي، وأبو نيان التجارية، وعيسى الغرير للاستثمار ومقرها الإمارات، وكان بنك الاستثمار كاناكورد جينيتي مستشارا ماليا للصفقة.

وقالت هيئة السوق المالية إن موافقتها على الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى سارية لمدة ستة أشهر.

وجمعت شركات من الشرق الأوسط نحو 21.9 مليار دولار من خلال الطروح العامة الأولية في 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي المبالغ التي جمعت من المنطقة الأكبر نطاقا، وهي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقا لبيانات ديلوجيك.