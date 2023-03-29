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العالم اليوم - فاغنر تعترف: معركة باخموت ألحقت ضررا بالغا بنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 06:22 مساءً - أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية "ألحقت ضررا بالغا" بقواته، وكذلك بالجانب الأوكراني.

ماذا يحدث في باخموت؟

  • باخموت مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور.
  • المدينة تشهد قتالا ضاريا ودمارا كبيرا، فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

خسائر مزدوجة

  • رئيس فاغنر قال في رسالة صوتية: "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني"، بحسب وكالة رويترز.
  • "المعركة للأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاغنر العسكرية الخاصة"، وفق بريغوجين.
  • مسؤولون روس قالوا إن قواتهم "لا تزال تكتسب أرضا" في المعارك الدائرة بشوارع باخموت.
  • بالرغم من ذلك، فإن القوات الروسية أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل، وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.
  • المخابرات العسكرية البريطانية، قالت، الأربعاء، إن "الأوكرانيين تمكنوا من صد الروس عن أحد طرق الإمدادات الرئيسية للمدينة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فاغنر تعترف: معركة باخموت ألحقت ضررا بالغا بنا .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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