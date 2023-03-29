العالم اليوم - فاغنر تعترف: معركة باخموت ألحقت ضررا بالغا بنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 06:22 مساءً - أقر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية "ألحقت ضررا بالغا" بقواته، وكذلك بالجانب الأوكراني.