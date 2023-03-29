العالم اليوم - إنتاج النفط الروسي ينخفض 300 ألف ب/ي بأول 3 أسابيع من مارس

انتم الان تتابعون خبر إنتاج النفط الروسي ينخفض 300 ألف ب/ي بأول 3 أسابيع من مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مارس 2023 06:22 مساءً - قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز الأربعاء إن إنتاج روسيا من النفط انخفض بنحو 300 ألف برميل يوميا في الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس مع خفض موسكو إنتاجها في مواجهة العقوبات الغربية.

وبحسب المصدرين، بلغ إنتاج روسيا من النفط الخام باستثناء مكثفات الغاز نحو 9.78 مليون برميل يوميا في هذه الفترة، انخفاضا من نحو 10.07 مليون برميل يوميا في فبراير بأكمله في المتوسط.

وتستهدف روسيا خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة في المئة، إلى 9.5 مليون برميل يوميا في المتوسط حتى يونيو.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا على وشك تحقيق هذا الهدف.

وتتعلق التخفيضات بالنفط الخام فقط، دون مكثفات الغاز.

وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لوكالة رويترز أن روسيا تخطط لخفض تشغيل المصافي في أبريل، بما يسمح للدولة بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بتخفيضات الإنتاج المعلنة سابقا.

وتحدى إنتاج روسيا من النفط والغاز العام الماضي العديد من التوقعات بحدوث انخفاض، حيث ارتفع بنسبة اثنين بالمئة إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا، لا سيما إلى الهند والصين.